Minaccia con un fucile e fugge tra le strade di Pistoia | arrestato dopo inseguimento da film

Pistoia, 16 settembre 2025 – Ha seminato il panico tra le strade cittadine dopo aver minacciato con un fucile il figlio della titolare di una concessionaria: un uomo italiano di 43 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato in flagranza dalla polizia di stato di Pistoia per porto illegale di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un inseguimento ad alta tensione, quasi da film. Tutto è iniziato quando l'uomo è andato in una concessionaria d'auto a Pistoia. Dopo un'accesa discussione con la titolare, avrebbe rivolto gravi minacce al figlio della donna, mostrando un fucile posizionato sul sedile della sua auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia con un fucile e fugge tra le strade di Pistoia: arrestato dopo inseguimento da film

