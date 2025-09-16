Minaccia con un coltello e rapina un passante al parco | arrestato

Faenza (Ravenna), 16 settembre 2025 - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un uomo per rapina. L’uomo, un cittadino di marocchino di trentadue anni, mentre si aggirava all’interno del parco Mita ha minacciato con un coltello un passante, derubandolo di alcuni acquisti che aveva appena fatto e di qualche decina di euro. L’intervento tempestivo degli operatori del Commissariato, sulla base della descrizione dell’autore del fatto fornita dalla vittima, ha permesso di rintracciare immediatamente il presunto autore dell’evento che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di quanto sottratto alla vittima, del coltello e di un’ulteriore lama da cucina, tutto poi sottoposto a sequestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

