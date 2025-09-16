Minacce e botte ai genitori ma le accuse non reggono nel processo

TAURISANO - Un’assoluzione perché il fatto non sussiste ha concluso il processo per maltrattamenti in famiglia che vedeva imputato un 48enne di Taurisano per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione.L’uomo era accusato di aver vessato i genitori dal 21 agosto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

