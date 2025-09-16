Minacce di morte a Battino | Basta con odio e violenza

Anche il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Ancona "esprime la più ferma condanna per l’episodio gravissimo avvenuto nei confronti dell’assessore Marco Battino: minacce, insulti e sputi, sono atti che non hanno posto nella civile convivenza, nella democrazia, né nella politica". Una posizione netta, dopo i fatti dei giorni scorsi che hanno coinvolto il candidato indipendente di Forza Italia alle Regionali nella Circoscrizione di Ancona, minacciato e insultato a margine di un’iniziativa elettorale. "Esprimiamo solidarietà all’assessore Battino, che ha subito questa aggressione verbale e morale – aggiungono i pentastellati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minacce di morte a Battino: "Basta con odio e violenza"

