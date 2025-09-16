Minacce alla ex compagna arrestato 31enne

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne brindisino, residente nel comune di Grottaglie ritenuto presunto responsabile dei reati di stalking, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il personale del Commissariato di Grottaglie, è intervenuto su richiesta di aiuto di una donna residente in quel comune, segnalando la presenza, nelle vicinanze dell’abitazione, dell’ex compagno che negli ultimi tempi, non accettando la separazione, aveva iniziato a assumere comportamenti vessatori sino a minacciarla di morte. L’uomo, originario della provincia brindisina di 31 anni, è stato trovato dai poliziotti nel cortile di pertinenza dell’abitazione dell’ex e non ha saputo fornire una convincete spiegazione circa la sua presenza in quel posto, considerando anche le numerose denunce presentate dalla donna, vittima in un recente passato dei comportamenti vessatori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

