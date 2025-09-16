Mimmo Lucano incandidabile | stop alle regionali
Mimmo Lucano incandidabile, la legge Severino lo esclude dalle regionali. La Commissione elettorale ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e attuale europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), incandidabile dopo la sua condanna definitiva a 18 mesi per falso. La decisione è arrivata dalla Commissione elettorale del Tribunale, che ha applicato le disposizioni della legge Severino, escludendo il suo nome dalle liste per le elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Lucano avrebbe dovuto correre nella circoscrizione Nord, comprendente la provincia di Cosenza, ma il provvedimento ha comportato la sua esclusione anche da questa competizione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
