Mimmo Lucano incandidabile | stop alle regionali

Gbt-magazine.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Lucano incandidabile, la legge Severino lo esclude dalle regionali. La Commissione elettorale ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e attuale europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), incandidabile dopo la sua condanna definitiva a 18 mesi per falso. La decisione è arrivata dalla Commissione elettorale del Tribunale, che ha applicato le disposizioni della legge Severino, escludendo il suo nome dalle liste per le elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Lucano avrebbe dovuto correre nella circoscrizione Nord, comprendente la provincia di Cosenza, ma il provvedimento ha comportato la sua esclusione anche da questa competizione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

mimmo lucano incandidabile stop alle regionali

© Gbt-magazine.com - Mimmo Lucano incandidabile: stop alle regionali

In questa notizia si parla di: mimmo - lucano

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. “Già pronto il ricorso”

Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino. Lui: “Farò appello, resto in carica”

Mimmo Lucano non è più sindaco di Riace, il Tribunale decreta la decadenza dopo la condanna a 18 mesi per falso

Il Tar conferma: Lucano escluso dalle regionali; Mimmo Lucano dichiarato incandidabile. Perché l’ex sindaco di Riace non potrà correre per le regionali in Calabria; Regionali Calabria, Mimmo Lucano resta incandidabile: respinti i due ricorsi al Tar del sindaco di Riace.

mimmo lucano incandidabile stopIl Tar conferma: Lucano escluso dalle regionali - Mimmo Lucano è fuori dalle regionali calabresi del prossimo 5 e 6 ottobre. Si legge su ilmanifesto.it

mimmo lucano incandidabile stopIl Tar dice no a Lucano: stop alla candidatura in Calabria - Il Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria ha ufficialmente confermato la decisione della commissione elettorale, che ha dichiarato incandidabile Domenico "Mimmo" Lucano alle elezioni re ... Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Mimmo Lucano Incandidabile Stop