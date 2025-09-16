Mille cernuschesi per la Zac Run | È qui con noi

Un “esercito“ di mille cernuschesi ha infilato le scarpe da ginnastica per partecipare alla Zac Run, la marcia di tre chilometri a spasso per la città ricordando il sindaco Ermanno Zacchetti, scomparso nel luglio dell’anno scorso a soli 52 anni, dopo un tumore. Un momento atteso da tanta gente, rinviato a marzo, quando avrebbe dovuto aprire ufficialmente l’anno da Città europea dello Sport inclusivo e del Volontariato. L’amministrazione ha scelto di riprovaci durante la festa dello sport, e domenica, l’iniziativa è stata un successo. Alla partenza, anche Matteo Zacchetti, il figlio ventenne del primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

