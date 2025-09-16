Miles Davis torna il concerto tributo ai Buena Vista Social Club

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fascino di Cuba torna a far vibrare le pareti del Miles Davis Jazz Club. Viaggio sonoro tra son, bolero, mambo e latin jazz, sulle orme del leggendario Buena Vista Social Club, per una serata dove il calore dei Caraibi incontra l’eleganza del jazz.Sul palco: Angelo Accardi, voce; Benny Amoroso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miles - davis

Tribute ai Beatles al Miles Davis jazz club: sul palco Mimmo La Mantia quintet

Mina project in jazz: al Miles Davis concerto omaggio all'icona della musica italiana

Il canzoniere italiano: al Miles Davis Jazz Club viaggio musicale tra le più belle canzoni italiane

Miles Davis, torna il concerto tributo ai Buena Vista Social Club; Miles Davis, quella notte torinese della svolta pop del maestro del jazz; Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari.

Di Canzio canta al Miles Davis: concerto dedicato a Zucchero Fornaciari - Una serata speciale dedicata a Zucchero Fornaciari, icona indiscussa della musica italiana e internazionale, reinterpretato in chiave jazz. Si legge su palermotoday.it

miles davis torna concertoConcerto omaggio a Burt Bacharach: al Miles Davis risuonano le sue canzoni senza tempo - Le sue canzoni senza tempo, rese celebri da interpreti come Dionne Warwick, Dusty Springfield ed Elvis Costello, rivivranno in chiave jazz con un sound raffinato e coinvolgente. Segnala palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Miles Davis Torna Concerto