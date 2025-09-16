milano solo da bere

In una lunga intervista al rientro dalle vacanze il sindaco di Milano ha raccontato l'intenso settembre che lo attende. Molti i temi sul tavolo, a cominciare dall' accordo con Inter e Milan su San Siro. Sala ha assicurato che il nuovo stadio dovrà essere pronto per il 2031 ma vista la storia infinita del Meazza, sarebbe stato più opportuno stare sul vago con la data di consegna. Sulla spinosa inchiesta urbanistica, che lo vede coinvolto in prima persona, il sindaco ha ribadito di avere la coscienza a posto. Questo ci rassicura ma, diciamocelo, siamo nel campo dello scontato. Diverso sarebbe se sulla faccenda Sala avesse detto qualcosa del tipo che lui e la sua Giunta si sono sempre battuti per arginare l’ingordigia dei costruttori, che giustamente massimizzano i propri interessi ma che rischiano di trasformare l’urbanistica milanese in un “grattacielificio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

