Milano-Roma in 3 ore? Non esiste più | sull’Alta velocità 1 treno su 5 arriva in ritardo e con gli Intercity va peggio

Milano – Partire dalla stazione Centrale di Milano con la certezza di arrivare puntuali a destinazione è ormai un’illusione. L’ultima indagine dell’associazione Altroconsumo presentata il 15 settembre alla Camera dei deputati fotografa una situazione preoccupante: almeno un treno dell’alta velocità su cinque accumula ritardi, con punte che superano il 70% su alcune tratte che partono dal capoluogo lombardo. Lo studio, condotto tra il 25 luglio e il 5 settembre su 54 tratte e oltre 28.000 rilevazioni, mette nero su bianco quello che molti pendolari milanesi sperimentano quotidianamente. Se la Milano-Roma resta relativamente salvaguardata con “solo” il 18% dei Frecciarossa in partenza da Centrale in ritardo (che diventano il 25% nel senso opposto), la situazione precipita quando si guardano i collegamenti verso Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano-Roma in 3 ore? Non esiste più: sull’Alta velocità 1 treno su 5 arriva in ritardo (e con gli Intercity va peggio)

