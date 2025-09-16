Milano | Riesame su urbanistica ' mancano gravi indizi su Scandurra e Bezziccheri'

Milano, 16 set. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Milano ritiene che le evidenze probatorie, offerte dalla procura nell'inchiesta sull'urbanistica e fatte proprie dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, nei confronti del costruttore Andrea Bezziccheri e di Alessandro Scandurra architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, "non raggiungano la necessaria soglia di gravità indiziaria idonea a sorreggere l'applicazione della misura cautelare". E' quanto si legge nelle motivazioni che hanno portato, lo scorso 12 agosto, alla scarcerazione dei due indagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

