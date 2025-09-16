Milano | Riesame su urbanistica ' mancano gravi indizi su Scandurra e Bezziccheri'
Milano, 16 set. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Milano ritiene che le evidenze probatorie, offerte dalla procura nell'inchiesta sull'urbanistica e fatte proprie dal giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini, nei confronti del costruttore Andrea Bezziccheri e di Alessandro Scandurra architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, "non raggiungano la necessaria soglia di gravità indiziaria idonea a sorreggere l'applicazione della misura cautelare". E' quanto si legge nelle motivazioni che hanno portato, lo scorso 12 agosto, alla scarcerazione dei due indagati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: milano - riesame
Urbanistica, divieto di dimora a Milano per l’architetto Oggioni: ora abita in montagna. E Catella aspetta la decisione del Riesame
Furto banche dati, il Riesame di Milano respinge i domiciliari per Pazzali
Milano: arrestati inchiesta urbanistica ricorrono al Riesame
Dopo gli arresti di Milano nell'inchiesta urbanistica sul Foglio fummo gli unici a scrivere che le tesi dei pm (accolte dal gip) si basavano su deduzioni fantasiose e congetture. Il Riesame ha annullato tutti gli arresti, definendo "svilente" la tesi dei pm, basata su "r - X Vai su X
Tutto ciò che non torna nell'inchiesta di Milano sull'urbanistica Sei arresti annullati su sei. La procura di Milano ha fatto en plein. Il tribunale del Riesame ieri ha infatti annullato la misura degli arresti domiciliari nei confronti del costruttore Manfredi Catella che e - facebook.com Vai su Facebook
I giudici del Riesame sull’urbanistica milanese: “Non c’è prova di corruzione, svilente la tesi del pm”; Nessuna prova di corruzione per l'architetto Scandurra: così è stata (in parte) ridimensionata l'inchiesta sull'urbanistica a Milano; Inchiesta urbanistica Milano, interdittiva per Tancredi, Pella e Marinoni. Revocati gli arresti domiciliari.
Milano: Riesame su urbanistica, 'mancano gravi indizi su Scandurra e Bezziccheri' - Il Tribunale del Riesame di Milano ritiene che le evidenze probatorie, offerte dalla procura nell'inchiesta ... Lo riporta iltempo.it
Inchiesta sull’urbanistica a Milano: per i giudici non c’è corruzione - MILANO Non è sufficiente la «retribuzione del pubblico ufficiale», come i membri della commissione paesaggio di Milano che ricevono parcelle dai costruttori privati, per derivarne una «violazione del ... Da corrieredellacalabria.it