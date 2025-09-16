Milano inchiesta urbanistica si sgonfia Corruzione non provata

A Milano sembra sgonfiarsi l’inchiesta sull’urbanistica. I giudici del Riesame parlano di corruzione non provata. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

