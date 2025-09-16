Milano | il presidio pro Pal si trasforma in manifestazione corteo fino a piazzale Loreto

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio in corso Buenos Aires del corteo, dopo la "scaramuccia" in piazza Oberdan fra forze dell'ordine e manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano il presidio pro pal si trasforma in manifestazione corteo fino a piazzale loreto

© Ilgiorno.it - Milano: il presidio pro Pal si trasforma in manifestazione, corteo fino a piazzale Loreto

In questa notizia si parla di: milano - presidio

Emergenza caldo a Milano, presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo: troppi malori tra i turisti

Moschee abusive, presidio della Lega e dell’associazione Italia-Iran a Milano. Sardone: “Escono come i funghi” (video)

Gergiev, presidio a Milano contro il concerto del direttore d’orchestra vicino a Putin

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla; Manifestazione contro Libero e il Giornale: Servi dei guerrafondai; Pro Pal in piazza Duomo a Milano, 'siamo con la Flottilla'.

milano presidio pro palPro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova - Nella città veneta qualche centinaio di manifestanti sono stati bloccati agli agenti in tenuta antisommosa dopo un tentativo di sfondamento del cordone ... Secondo msn.com

milano presidio pro palIl nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla - Nuovo presidio in piazza Duca d’Aosta, a sostegno della spedizione umanitaria diretta a Gaza. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Presidio Pro Pal