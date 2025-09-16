Milano | il presidio pro Pal si trasforma in manifestazione corteo fino a piazzale Loreto

Il passaggio in corso Buenos Aires del corteo, dopo la "scaramuccia" in piazza Oberdan fra forze dell'ordine e manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano: il presidio pro Pal si trasforma in manifestazione, corteo fino a piazzale Loreto

In questa notizia si parla di: milano - presidio

Emergenza caldo a Milano, presidio medico fisso sulle Terrazze del Duomo: troppi malori tra i turisti

Moschee abusive, presidio della Lega e dell’associazione Italia-Iran a Milano. Sardone: “Escono come i funghi” (video)

Gergiev, presidio a Milano contro il concerto del direttore d’orchestra vicino a Putin

Niente taxi in stazione Centrale, presidio contro gli Ncc: disagi per milanesi e turisti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/taxi_protesta_presidio_stazione_centrale_milano_ncc-424848253/?ref=twhl… - X Vai su X

A Milano taxi in presidio contro gli Ncc, 'concorrenza sleale'. La protesta in uno dei due parcheggi della Stazione Centrale #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla; Manifestazione contro Libero e il Giornale: Servi dei guerrafondai; Pro Pal in piazza Duomo a Milano, 'siamo con la Flottilla'.

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova - Nella città veneta qualche centinaio di manifestanti sono stati bloccati agli agenti in tenuta antisommosa dopo un tentativo di sfondamento del cordone ... Secondo msn.com

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla - Nuovo presidio in piazza Duca d’Aosta, a sostegno della spedizione umanitaria diretta a Gaza. Da msn.com