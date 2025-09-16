Milano a 14 anni guida di nascosto il Suv della madre e investe un uomo in scooter

Prende di nascosto l’auto della madre e si mette alla guida, per poi travolgere una persona in scooter. A Seveso, in provincia di Monza, il 13 settembre un ragazzino di 14 anni ha approfittato dell’assenza della madre per prenderne le chiavi del suv Land Rover e mettersi alla guida, nonostante non avesse la patente. Il 14enne, residente nel comune milanese di Bollate, ha poi provocato un incidente che ha coinvolto un motociclista di 70 anni, uscito ferito dallo scontro. Come riporta MonzaToday, l’incidente è avvenuto in una zona residenziale di Seveso, dove il ragazzo si trovava ospite di parenti mentre la madre era fuori regione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, a 14 anni guida di nascosto il Suv della madre e investe un uomo in scooter

