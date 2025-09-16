Milan Saelemaekers ha caratteristiche uniche | ecco perché è un perno

Milan, Saelemaekers è diventato subito un perno fondamentale del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il belga ha qualità molto importanti. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers ha caratteristiche uniche: ecco perché è un perno

In questa notizia si parla di: milan - saelemaekers

Saelemaekers: “A Roma ho dato tutto, ma il Milan è casa mia”

Allegri ha le idee chiarissime: “Saelemaekers resta con me al Milan”

Buon compleanno, Saelemaekers! Ritorno da protagonista con il Milan di Allegri?

MILAN - Saelemaekers: "Felice per la squadra, Modric? E' un onore giocare con lui" https://ift.tt/8mNOET6 - X Vai su X

Serie A, Milan-Bologna 1-0 con primo gol di Modric Decisivo il gol di Modric, su assist di Saelemaekers, al 61' - facebook.com Vai su Facebook

Saelemaekers MVP in Milan-Bari: il ritorno che Allegri non può ignorare; Da esubero a imprescindibile: modulo, fiducia e Allegri, così Saelemaekers è divenuto un intoccabile; Saelemaekers, il jolly di Allegri: Milan ha praticamente un nuovo acquisto.

Saelemaekers a DAZN: «Modric calciatore incredibile, soddisfatto della mia nuova posizione». Poi esalta Allegri - 0 a San Siro la vittoria contro il Bologna: le dichiarazioni La vittoria del Milan per 1- milannews24.com scrive

Saelemaekers: "L’atmosfera a San Siro ieri era davvero unica!" - L'esterno belga ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto di ieri sera e una didascalia molto ... Come scrive milannews.it