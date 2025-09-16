Milan Saelemaekers ha caratteristiche uniche | ecco perché è un perno

Pianetamilan.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Saelemaekers è diventato subito un perno fondamentale del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Il belga ha qualità molto importanti. Ecco l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

