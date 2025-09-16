Milan rigore negato a Nkunku | Furlani ha chiamato le istituzioni

Milan-Bologna, una partita che fa ancora discutere per il rigore revocato a Nkunku. Come riporta Gazzetta.it Giorgio Furlani si è mosso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rigore negato a Nkunku: Furlani ha chiamato le istituzioni

In questa notizia si parla di: milan - rigore

Arsenal-Milan, che personalità per Comotto: l’esordio e quel rigore ‘decisivo’

Amichevole Perth Glory-Milan, che classe Comotto! Rigore e pallonetto …

Scudetto Cup 2025, vince il Milan: sconfitta la Juventus ai calci di rigore

Niente rigore in Milan-Bologna: #Fabbri fermato al VAR, ma tornerà in campo - X Vai su X

Gabriele Gravina commenta il rigore su Nkunku (prima fischiato dall'arbitro Marcenaro e poi tolto dopo la revisione a bordocampo su invito di Fabbri al Var) nel finale della partita vinta 1-0 dal Milan contro il Bologna domenica sera a San Siro, dove l'allenato - facebook.com Vai su Facebook

Rigore negato al Milan, l'Aia riconosce l'errore: Fabbri (Var) e Marcenaro saranno fermati. Ecco i possibili provvedimenti; L’Aia riconosce l’errore sul rigore non dato al Milan, l’arbitro Marcenaro e il Var Fabbri…; Allegri espulso per proteste si toglie (di nuovo) la giacca. LA RICOSTRUZIONE.

Milan-Bologna 1-0: Modric decide la sfida, ma è polemica sul rigore negato a Nkunku - 0 a San Siro, grazie a un gol del veterano Luka Modric, che ha firmato la rete decisiva. Riporta stadiosport.it

Rigore su Nkunku, Gravina conferma: “Errore evidente” - Gravina commenta l’episodio e ammette l’errore arbitrale. Secondo msn.com