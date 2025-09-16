Milan Pellegatti | Rivoluzione sul campo con Allegri E Cardinale …

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, usa la parola rivoluzione per descrivere il momento che stanno vivendo i rossoneri. Allegri, Cardinale: ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Rivoluzione sul campo con Allegri. E Cardinale …”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Pellegatti: “Il Milan perde il più forte difensore di fascia d’Europa”

Milan, Pellegatti: “Ricci mi sorprende. In attacco da monitorare …”

#milan, #Pellegatti: "#Allegri? Abbiamo buttato sei mesi. Ho chiesto ad #Ancelotti ..." #SempreMilan #MilanBologna - X Vai su X

Secondo il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti, il proprietario del Milan vorrebbe Galliani come vice presidente e responsabile della parte sportiva È la scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Pellegatti: “Rivoluzione sul campo con Allegri. E Cardinale …”; Carlo Pellegatti: “Milan, così non si può continuare!”. Tutti i motivi della crisi; Milan, “allucinante” quanto sta accadendo: Pellegatti lancia l’allarme, è ‘incredibile’ tutto ciò.

Milan, Pellegatti: “Rivoluzione sul campo con Allegri. E Cardinale - Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, usa la parola rivoluzione per descrivere il momento che stanno vivendo i rossoneri. Lo riporta msn.com

Milan, Pellegatti: 'Interesse della famiglia Steinbrenner e suggestione ritorno Galliani' - Secondo Pellegatti, l'ipotesi è quella di riportare Galliani in società, per garantire quel legame con la tradizione ... Da it.blastingnews.com