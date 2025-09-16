Milan nuovo problema per Allegri | la mossa della dirigenza
Max Allegri ha dato nuova vitalità al Milan ma spunta un problema non da poco per l’allenatore: la dirigenza è subito intervenuta, ecco come “Insigne alla Lazio? Ora si può”, la clamorosa rivelazione (Ansa Foto) – SerieAnews Un Milan rinato, rigenerato dalla cura di Max Allegri. Certo, la sconfitta all’esordio contro la Cremonese resta, ma da allora i rossoneri non hanno sbagliato più. Due vittorie consecutive, l’ultima contro un Bologna che non più tardi di qualche mese fa ha vinto la Coppa Italia in finale proprio contro i rossoneri allenati allora da Sergio Conceiçao. In campo è tutto un altro Milan, un segnale evidente di come il lavoro del tecnico livornese stia portando i suoi frutti. 🔗 Leggi su Serieanews.com
In questa notizia si parla di: milan - nuovo
Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto
Wesley a oltranza, Roma pronta al rilancio: Milan nuovo pericolo
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Svolta sul fronte nuovo stadio di #Milan e #Inter, ecco l'annuncio del sindaco #Sala - X Vai su X
? Nuovo San Siro, accordo raggiunto con Milan e Inter. Sala: "Deve essere pronto per il 2031" - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”; Il Milan mostra il gesto di Allegri verso Gimenez durante Milan-Bologna: gli sussurra una sola frase; Allegri dopo Milan-Bologna: L'espulsione? Niente di che, la giacca mi ha salvato.
Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”. Salterà anche l’Udinese - Il tecnico rossonero non sarà in panchina contro l'Udinese dopo le proteste per il rigore prima concesso e poi revocato a Nkunku ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Milan, c’è un problema grande per Allegri: la rivelazione - Prime uscite e prime valutazioni, con un problema grande che è stato svelato su Allegri al Milan per le scelte che dovrà prendere. Si legge su calciotoday.it