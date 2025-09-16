Milan Futuro | Bonomi operato al crociato il comunicato del club
Alessandro Bonomi, giovane calciatore del Milan Futuro che nei giorni scorsi è stato colpito da un grave infortunio, è stato operato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan Futuro: Bonomi operato al crociato, il comunicato del club
