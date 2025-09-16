Milan Allegri squalificato dopo il lancio della giacca | Irrispettoso Salterà anche l’Udinese

Una giornata di squalifica e multa di 10mila euro. È questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan espulso durante il match con il Bologna “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l’operato del Var, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale”. L’allenatore rossonero non sarà quindi in panchina in occasione del prossimo match di Serie A sul campo dell’ Udinese il 20 settembre. Espulsione arrivata in occasione del contestato e chiacchierato calcio di rigore prima assegnato e poi revocato ai rossoneri, con l’Aia che ha successivamente ammesso l’errore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

