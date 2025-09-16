Migranti sfilano ordinati nelle vie del centro | Tempi troppo lunghi per concederci l’asilo

Tutti in fila, ordinati. Una trentina di richiedenti asilo sono scesi in piazza ieri e hanno sfilato per il centro fino alla prefettura. Dopo la protesta inscenata a luglio in via Turati, a San Martino Siccomario, i giovani sono tornati a chiedere la convocazione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. "Da anni viviamo in stanze non nostre - hanno scritto in un documento -, in città che impariamo ad amare poco a poco in attesa di una porta che si apra e di qualcuno che ci dica: "È arrivato il tuo momento, racconta la tua storia". Ma quel momento tarda ad arrivare e molti dei richiedenti asilo attendono magari da tre anni la convocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

