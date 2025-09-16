Migranti 149 sbarcati questa notte a Lampedusa

Imolaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati complessivamente 149 migranti, su 4 imbarcazioni Gli ultimi 73, fra cui 7 minori, bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani sono giunti nel molo Favarolo poco prima dell’alba. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento e dopo gli 11 sbarchi di ieri, ci sono 650 ospiti. Per la mattinata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

