Migranti 149 sbarcati questa notte a Lampedusa
Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati complessivamente 149 migranti, su 4 imbarcazioni Gli ultimi 73, fra cui 7 minori, bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani sono giunti nel molo Favarolo poco prima dell’alba. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento e dopo gli 11 sbarchi di ieri, ci sono 650 ospiti. Per la mattinata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Migranti, 61 sbarcati a Crotone
Sbarcati altri trenta migranti. Sorrisi, abbracci e strette di mano. Ci sono anche otto bambini
Sbarcati a Marina di Carrara i 30 migranti soccorsi dalla Sea Watch 5
A Lampedusa sbarcano 149 migranti, la nave di Banksy a Porto Empedocle - Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati complessivamente 149 migranti, dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Segnala msn.com
Lampedusa, nella notte sbarcati 294 migranti - Sono ben 5 gli sbarchi arrivati nella notte a Lampedusa con un gruppo di 294 migranti. Secondo newsicilia.it