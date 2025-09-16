Nel panorama delle piattaforme di streaming, Netflix si distingue come uno dei principali attori a livello globale, offrendo una vasta gamma di produzioni nel genere della fantascienza. Questa categoria, tra le più amate dal pubblico, comprende serie che innovano continuamente la narrazione e approfondiscono tematiche legate all’umanità e all’universo. In questo articolo vengono analizzate alcune delle serie sci-fi più significative presenti nel catalogo di Netflix, evidenziando caratteristiche distintive e motivi del loro successo. le serie sci-fi più iconiche su Netflix. sense8 (2015-2018). Ideata dalle sorelle Wachowski, note per il franchise The Matrix, Sense8 ha riscosso grande apprezzamento grazie alla sua trama innovativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Migliori serie sci-fi da vedere su Netflix per appassionati