migliori 12 film di robert redford da non perdere

Il percorso artistico di Robert Redford si distingue per la sua versatilità e il suo impegno nel cinema di qualità. Dopo aver esordito in televisione, partecipando a serie come The Twilight Zone e Alfred Hitchcock Presents, ha raggiunto la notorietà nel mondo dello spettacolo grazie alla sua interpretazione nella commedia teatrale Barefoot in the Park, portata sul palcoscenico di Broadway nel 1963. La sua carriera cinematografica è caratterizzata da una predilezione per ruoli diversificati, rifiutando di essere etichettato come il classico protagonista romantico bello e stereotipato. carriera e ruoli iconici di robert redford. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

