Migliaia di lavoratori dei Tribunali a rischio | Caos in arrivo processi verso il blocco totale

Sono 12mila i precari che lavorano nei tribunali di tutta Italia il cui contratto scade a giugno 2026. La Cgil avverte: "conseguenze inimmaginabili per tutto il sistema giudiziario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

migliaia lavoratori tribunali rischioMigliaia di lavoratori dei Tribunali a rischio: “Caos in arrivo, processi verso il blocco totale” - Sono 12mila i precari che lavorano nei tribunali di tutta Italia il cui contratto scade a giugno 2026. Riporta fanpage.it

migliaia lavoratori tribunali rischioPrecari della giustizia, sit-in al Tribunale: “A rischio figure chiave, hanno migliorato tempi ed efficienza” - “Sono stati assunti nel 2022, dopo avere superato un concorso che contava, in Italia, 60 mila candidati ma rischiano di tornare a casa nel 2026, in assenza di un provvedimento, doveroso, di stabilizza ... Lo riporta siracusaoggi.it

