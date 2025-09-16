Microchip in salsa padana il futuro si progetta tra Pavia e Bologna

La Fondazione nazionale ChipsIT per lo sviluppo dei semiconduttori porta la sua ricerca al Tecnopolo del capoluogo emiliano. L'obiettivo è rendere l'Europa meno dipendente dal duopolio Usa-Cina nel settore strategico dei circuiti integrati. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Microchip in salsa “padana”, il futuro si progetta tra Pavia e Bologna

