Michele Santoro Figlia | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Chi è e che lavoro fa la figlia di Michele Santoro? Ecco Tutto Quello che non sai su di lei! Chi è davvero Bianca Luna Santoro?. Bianca Luna Santoro non è solo un volto fresco del giornalismo italiano, ma una professionista che ha saputo farsi largo tra carta stampata, televisione e moda. Giornalista, fashion editor, opinionista e comunicatrice dallo stile deciso, Bianca si racconta oggi con sincerità, lasciando emergere tanto la sua forza quanto la sua umanità. È giovane, preparata e con un curriculum che parla da sé: laurea in Scienze Politiche, specializzazione in Relazioni Internazionali e un master in Media Communication. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

