Michele Morselli erede sportivo di Re Giorgio | Bergamo sogna col manager di Armani

Bergamo – Il presidente Stefano Mascio non ha mai nascosto il suo sogno: riportare Bergamo dove merita, ai livelli del passato glorioso quando in panchina sedeva Carlo Recalcati e la città respirava pallacanestro di Serie A. La sua Blu Basket oggi milita in A2, ma il progetto è chiaro e dichiarato: costruire basi solide per un ritorno nella massima serie, con un percorso di crescita sostenuto da investimenti mirati e dall’arrivo di figure di spessore anche fuori dal parquet. In questo quadro si inserisce la scelta di portare nel consiglio di amministrazione Michele Morselli, 42 anni, manager di grande esperienza e da sempre appassionato di basket, tifoso dichiarato dell’ Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michele Morselli, erede sportivo di Re Giorgio: Bergamo sogna col manager di Armani

