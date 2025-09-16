Michelangelo e Bologna | una mostra a Palazzo Fava per i 550 anni del genio rinascimentale

Bologna, 16 settembre 2025 – Nel 2025 ricorrono i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, e Bologna si prepara a rendergli omaggio con una grande mostra nelle sale affrescate di Palazzo Fava. Dal 14 novembre al 15 febbraio prossimi, il percorso espositivo “Michelangelo e Bologna” offrirà al pubblico un’occasione irripetibile per approfondire un aspetto meno noto della biografia dell’artista: il suo legame con il capoluogo emiliano. Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nell’ambito del progetto Genus Bononiae, prodotta da Opera Laboratori, la mostra è curata da Cristina Acidini e Alessandro Cecchi, figure di spicco nel panorama degli studi michelangioleschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michelangelo e Bologna: una mostra a Palazzo Fava per i 550 anni del genio rinascimentale

