Michael Keaton su Charlie Kirk | Lascia figli e moglie Dovete ricordarvelo le armi non sono mai la risposta

Movieplayer.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divo, ospite del galà per i 50 anni dell'associazione no-profit Investigative Reporters & Editors, ha commentato l'omicidio di Charlie Kirk criticando l'uso sfrenato delle armi. Michael Keaton ha commentato l'omicidio di Charlie Kirk nel corso del galà per il 50° anniversario dell'associazione no-profit Investigative Reporters and Editors condannando l'eccessiva diffusione delle armi da fuoco in America. "Prima di entrare nel vivo della questione, vorrei prendermi un minuto per dire che, nonostante io dissentissi da molte delle cose che diceva, Charlie Kirk lascia due figli e una moglie", ha detto l'attore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

michael keaton su charlie kirk lascia figli e moglie dovete ricordarvelo le armi non sono mai160la160risposta

© Movieplayer.it - Michael Keaton su Charlie Kirk: "Lascia figli e moglie. Dovete ricordarvelo, le armi non sono mai la risposta"

In questa notizia si parla di: michael - keaton

Il film horror di michael keaton che ha sorpreso il botteghino dopo 20 anni

“Il padre dell’anno”: Michael Keaton nella commedia dell’autenticità

Michael Keaton su Charlie Kirk: Lascia figli e moglie. Dovete ricordarvelo, le armi non sono mai la risposta; Quella volta che Michael Keaton aveva ammutolito un bambino fingendosi Batman; Tim Burton ottiene la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

michael keaton charlie kirkKeaton: “Sparare alla gente non servirà mai a niente” - Durante il gala per il 50° anniversario dell’Investigative Reporters and Editor, Michael Keaton ha reso omaggio al defunto Charlie Kirk ... Come scrive lascimmiapensa.com

michael keaton charlie kirkMichael Keaton addresses Charlie Kirk death: ‘Shooting people will never answer anything’ - “Charlie Kirk was murdered to silence his speech, and three months earlier, former Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband Mark were murdered to silence their speech,” Pelley said. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Michael Keaton Charlie Kirk