Il divo, ospite del galà per i 50 anni dell'associazione no-profit Investigative Reporters & Editors, ha commentato l'omicidio di Charlie Kirk criticando l'uso sfrenato delle armi. Michael Keaton ha commentato l'omicidio di Charlie Kirk nel corso del galà per il 50° anniversario dell'associazione no-profit Investigative Reporters and Editors condannando l'eccessiva diffusione delle armi da fuoco in America. "Prima di entrare nel vivo della questione, vorrei prendermi un minuto per dire che, nonostante io dissentissi da molte delle cose che diceva, Charlie Kirk lascia due figli e una moglie", ha detto l'attore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Keaton su Charlie Kirk: "Lascia figli e moglie. Dovete ricordarvelo, le armi non sono mai la risposta"

Keaton: “Sparare alla gente non servirà mai a niente” - Durante il gala per il 50° anniversario dell’Investigative Reporters and Editor, Michael Keaton ha reso omaggio al defunto Charlie Kirk ... Come scrive lascimmiapensa.com

Michael Keaton addresses Charlie Kirk death: ‘Shooting people will never answer anything’ - “Charlie Kirk was murdered to silence his speech, and three months earlier, former Minnesota House Speaker Melissa Hortman and her husband Mark were murdered to silence their speech,” Pelley said. Si legge su msn.com