Miasmi cittadini esasperati | problemi dalla Foce a Casella

Tra la Foce e Albaro, ma anche a Casella, anche se per cause diverse, sono tantissimi i cittadini che si lamentano di odori molesti, molto forti e pungenti. E, oltre ai disagi, aumenta la preoccupazione per la salute.A Genova: ipotesi fuoriuscita di gas dalle tubatureIl caso più recente è quello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Vista l'«inazione delle istituzioni», i tanti cittadini facenti parte della Rete Aria Pulita Tomenone, che combattono i miasmi e il progetto dell'inceneritore della Montello, hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica.

Miasmi e allagamenti a Scafati, cittadini esasperati in piazza

Miasmi, cittadini esasperati: problemi dalla Foce a Casella; Miasmi dall'impianto di Rocca Cencia, cittadini entrano nel centro di trasferenza dei rifiuti; Rende, discarica a cielo aperto: la denuncia dei cittadini esasperati dai miasmi | FOTO · CosenzaChannel.it.

Miasmi molesti Montello Spa, Lettera aperta a Sergio Mattarella contro inazione istituzionale - Di seguito riportiamo la lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scritta dal Comitato Rete Aria Pulita – Tomenone come appello ... Da pressenza.com

Miasmi a Cassarello. Con l’estate torna il problema dei cattivi odori - La denuncia dei residenti: "La situazione è inaccettabile e si presenta solamente di notte, quando per il caldo siamo costretti a tenere le finestre aperte" . lanazione.it scrive