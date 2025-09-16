C’è chi lo considera un sex symbol senza tempo e chi lo ricorda per i ruoli che hanno fatto la storia delle fiction italiane. Gabriel Garko, dopo anni lontano dai riflettori, torna a prendersi la scena con una nuova produzione destinata a far discutere: C olpa dei sensi, la serie evento di Canale 5 che promette intrighi, passioni proibite e momenti di grande intensità. L’attore si è lasciato andare a rivelazioni sorprendenti che hanno già acceso la curiosità del pubblico. Leggi anche: “Ne stanno parlando”. Alessandra Viero, la bomba da Mediaset: cosa sta succedendo Leggi anche: “Don Matteo 15”, anticipazione bomba: l’amatissimo attore entra nel cast La promessa bollente di Garko. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi vedrete nudo (ancora una volta)”, Gabriel Garko torna con Colpa dei sensi: la nuova serie di Canale 5