mi scuso con i bambini delle elementari

Ancora un po' di pazienza per alunni e genitori e poi la nuova scuola primaria di Chiuro vedrà (finalmente) la luce. È questo, in estrema sintesi, il significato del messaggio che il sindaco del paese valtellinese Tiziano Maffezzini (nella foto) ha indirizzato nei giorni scorsi proprio ai giovani di Chiuro, circa 100 quelli interessati, per "scusarsi" dei ritardi che hanno impedito all'edificio di essere terminato in tempo. Per ora gli alunni e le alunne delle elementari continuano ad andare a scuola nel vecchio edificio. "Cari bambini e care bambine, cari genitori, vi scrivo per comunicarvi, con rammarico – dice Maffezzini –, che, nonostante gli impegni che ci eravamo presi, il nuovo edificio scolastico non verrà ultimato nei tempi utili per consentirvi di iniziare lì il nuovo anno scolastico.

