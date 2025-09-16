Mi hanno sputato addosso gridavano froc*o di me*da | aggressione omofoba a Roma 25enne massacrato di botte

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressione omofoba a Roma qualche sera fa quando un 25enne è stato insultato e picchiato da un gruppo di 10 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mi hanno sputato addosso, gridavano froc*o di me*da: aggressione omofoba a Roma, 25enne massacrato di botte; «Io e il mio compagno Matteo, insultati e picchiati da 10 persone a Capodanno. Ora non esco più di casa»; Roma, coppia gay aggredita a Capodanno. Stephano: «Io e Matteo insultati e picchiati da 10 persone. Ora non esco più di casa».

