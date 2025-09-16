Mezzi agricoli rubati in camion imbarcato per la Grecia | blocco e sequestro

BRINDISI - Tentativo di esportazione illecita di mezzi agricoli rubati, per un valore complessivo superiore ai 180mila euro. Il 3 settembre scorso la polizia di Frontiera, in servizio presso lo scalo marittimo brindisino, ha collaborato con le autorità greche per sventare l'episodio, con esito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Mezzi agricoli rubati e rivenduti all’estero: sgominata la banda dei trattori - Pieve del Cairo, 18 luglio 2024 – Trattori rubati e poi rivenduti all’estero con documenti falsificati. Si legge su ilgiorno.it

Mezzi agricoli rubati, armi e spaccio, girandola di perquisizioni in Puglia. Scatta un arresto - Questa mattina, i carabinieri del comando provinciale di Matera, supportati dall’Arma territoriale e dallo Squadrone Cacciatori Carabinieri di Puglia, su delega della Procura di Foggia, hanno eseguito ... Lo riporta quotidianodipuglia.it