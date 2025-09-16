Meteo torna il caldo | colpo di coda dell’estate 33 gradi anche a Firenze Ma durerà poco

Firenzepost.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conferma uno scenario meteo dal sapore estivo nei prossimi giorni sull'Italia, garantito dalla decisa rimonta dell’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano, anomalo per settembre, che porterà le punte di 34 gradi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

meteo torna il caldo colpo di coda dell8217estate 33 gradi anche a firenze ma durer224 poco

© Firenzepost.it - Meteo, torna il caldo: colpo di coda dell’estate, 33 gradi anche a Firenze. Ma durerà poco

In questa notizia si parla di: meteo - torna

Previsti temporali nel nord della regione: torna l’allerta meteo gialla

In Lombardia l’estate torna nei binari (per ora): sole senza caldo asfissiante. Le previsioni meteo

Meteo, ''Fresco di passaggio, torna l'afa''. Le ultime previsioni

Colpo di coda dell'estate: a Novara torna il caldo, ma durerà poco; Meteo, torna il Super Caldo! Temperature elevatissime a breve, ecco dove e quanto durerà; Colpo di coda dell’estate in Italia: nuovo picco delle temperature fino a 30°. Ecco quando.

meteo torna caldo colpoColpo di coda dell'estate: a Novara torna il caldo, ma durerà poco - Il ritorno dell'estate non durerà però molto: "La tendenza a medio termine vede un graduale cedimento del promontorio anticiclonico - novaratoday.it scrive

meteo torna caldo colpoMeteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre - Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Scrive meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Torna Caldo Colpo