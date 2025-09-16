Meteo Latina | l’estate non è finita Temperature sopra la media picchi anche di 30 gradi

Latinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Alta pressione in rinforzo con tempo stabile e con caldo in aumento sino al 21 settembre; possibile ritorno delle piogge nei giorni successivi”: queste le previsioni degli esperti, anche, per la provincia di Latina e il resto del Lazio dove l’estate sembra ancora non essere finita.“Sull'Italia -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - latina

