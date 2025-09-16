Meteo Latina | l’estate non è finita Temperature sopra la media picchi anche di 30 gradi
“Alta pressione in rinforzo con tempo stabile e con caldo in aumento sino al 21 settembre; possibile ritorno delle piogge nei giorni successivi”: queste le previsioni degli esperti, anche, per la provincia di Latina e il resto del Lazio dove l’estate sembra ancora non essere finita.“Sull'Italia -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: meteo - latina
Meteo Latina, ultimo fine settimana di giugno rovente: bollino rosso sabato e domenica
Meteo Latina, possibili piogge in provincia: domenica con l’allerta gialla
Meteo Latina, torna il grande caldo. Temperature fino a 36°C, bollino arancione nel week end
Sportgaetano.tv. . #Gaeta #Lazio #Latina #SudPontino #Meteo #Pioggia #Agosto #Weather #Forecast #PinoDaniele #QuannoChiove #Traffico #Flacca #Formia #Campania Durante la giornata un cielo splendido con una spiaggia di Serapo affollata, ora il ca - facebook.com Vai su Facebook
Torna il maltempo, allerta meteo: il Comune di Latina attiva il Centro operativo - L'avviso è stato diramato dal dipartimento della Protezione civile regionale. Segnala ilmessaggero.it