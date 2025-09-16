Meteo caldo anomalo con picchi di 34° fino al prossimo fine settimana
(Adnkronos) – La morsa del caldo anomalo non abbandona l'Italia. "La massa d'aria, piuttosto rovente per queste settimane, che teoricamente dovrebbero condurci verso l'autunno, favorirà un deciso aumento dei valori termici con scarti rispetto alla media climatica di +67°C" dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "In Germania e Francia farà davvero molto caldo con . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: meteo - caldo
Meteo: Crisi Estiva 2025 Imminente, Temporali e Meno Caldo al Nord
Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali
Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù
meteo.it. . Il caldo non si ferma più: il nostro TG Meteo di lunedì 15 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Italia divisa dal meteo: caldo al Sud, al Nord arrivano i nubifragi - X Vai su X
Caldo anomalo, quando se ne andrà?; Torna l’estate: picchi oltre i 34 gradi fino al weekend; Un Natale in primavera. Per tre giorni caldo anomalo e picchi fino a 20 gradi.
Meteo, caldo anomalo con picchi di 34° fino al prossimo fine settimana - Da lunedì 22 settembre le temperature dovrebbero cambiare per potente perturbazione in discesa dal Nord Europa ... Riporta msn.com
Meteo: nei Prossimi Giorni arriva un anticiclone esagerato, sarà caldo anomalo - Sarà un anticiclone esagerato quello che detterà legge in Italia nei prossimi giorni, provocando una fase di caldo anomalo su quasi tutte le nostre regioni. Scrive ilmeteo.it