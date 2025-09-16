Messa in sicurezza della strada della Mosella c' è il finanziamento | in arrivo 4 milioni e mezzo
Dopo anni di attesa e una incalcolabile quantità di danni a persone o cose a causa di incidenti stradali, potrebbe a breve tornare sicura la strada della “Mosella” di Agrigento, che collega la Ss 640 e la Ss 115. E' stato firmato nei giorni scorsi il decreto di finanziamento - con fondi per lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: messa - sicurezza
