Meret si è allenato con la squadra contro il City potrebbe esserci lui
Buone notizie per il portiere del Napoli Alex Meret, che oggi si è allenato con la squadra in vista del match contro il Manchester City di Champions. Il portiere era stato assente nella partita contro la Fiorentina di domenica per un problema muscolare. . Il report dell’allenamento odierno: Ssc Napoli Training Center. Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all’Etihad contro il Manchester City. La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: meret - allenato
? Leonardo Semplici, intervenuto a Stile TV, ha parlato così del Napoli e dei suoi uomini chiave: “Meret e Milinkovic-Savic sono due portieri di altissimo livello. Ho allenato entrambi e so quanto valgono. Meret è sempre stato un predestinato, ha vinto due scu - facebook.com Vai su Facebook
Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere di Napoli e Cagliari, a 1 Football Club su @1StationRadio: “Milinkovic-Savic non è un secondo ma, per il momento, Meret parte titolare per esperienza e riconoscenza verso quanto di buono fatto al Napoli. Il futuro, però - X Vai su X
Meret si è allenato con la squadra, contro il City potrebbe esserci lui - Buone notizie per il portiere del Napoli Alex Meret, che oggi si è allenato con la squadra in vista del match contro il Manchester City. Si legge su ilnapolista.it
Meret recuperato: si è allenato in gruppo! Il report da Castel Volturno - Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista del debutto in Champions League in programma giovedì sera, alle ore 21:00, all’Etihad Stadium contro ... Lo riporta tuttonapoli.net