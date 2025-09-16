Meret si è allenato con la squadra contro il City potrebbe esserci lui

Buone notizie per il portiere del Napoli Alex Meret, che oggi si è allenato con la squadra in vista del match contro il Manchester City di Champions. Il portiere era stato assente nella partita contro la Fiorentina di domenica per un problema muscolare. . Il report dell’allenamento odierno: Ssc Napoli Training Center. Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di Champions, giovedì 18 settembre alle 21:00, all’Etihad contro il Manchester City. La squadra ha svolto una seduta mattutina ed è stata impegnata in un lavoro tecnico-tattico e a seguire in una serie di esercizi di velocità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

