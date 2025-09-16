Merendine spazzature in 2 zaini su 3 A rischio la salute dei giovani

Inizia la scuola e riaffiora il problema delle merendine spazzatura che sono nello zaino di almeno 2 ragazzi su 3. Servizio di Monica Di Loreto TG2000.

La "snack economy" traina l'industria alimentare. Patatine, merendine e barrette vengono scelte sempre di più come merenda o alternativa ai pasti Servizio di Daniela Lombardi, montaggio Gennaro Mastrantonio Tgr Rai

Scuola, merende spazzatura negli zaini dei bambini. Un alunno su quattro è obeso o sovrappeso; Scuola: Coldiretti Toscana, merende spazzatura dentro due zaini su tre. Ecco gli spuntini salva-salute per studenti toscani in vista rientro; Scuola, merende spazzatura dentro due zaini su tre.

Merendine, in Italia più di 2 su 10 sono "rich-in": ricche di farine integrali, frutta, cereali, fibre e semi