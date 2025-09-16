Mercogliano piange la morte di Anna Befà storica commerciante dei chioschi di Montevergine
Lutto per la morte di Anna Befà, storica commerciante di uno dei chioschi del Santuario di Montevergine. Il sindaco: "Anna una parte della nostra storia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
