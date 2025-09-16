Mercogliano piange Anna Befà storica commerciante di Montevergine
È deceduta oggi Anna Befà, 78 anni, nota per la gestione di uno dei chioschi situati nei pressi del Santuario di Montevergine. La donna era affetta da una malattia di lunga durata.Il chiosco di Anna Befà era punto di riferimento per pellegrini, turisti e visitatori del santuario, e rappresentava. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
