Lo aveva spesso pensato e qualche volta l’aveva pure ripetuto ai suoi collaboratori: "Il tempo passa e non posso farci niente. Ma stare con le mani in mano non è da me". Lasciando sottintendere che per lui, quello dedicato lavoro, diamine, era davvero un tempo sacro. Come del resto è facile verificare anche oggi che Carlo Antonio Ferrario si porta appresso i suoi aristocratici 84 anni e che non rinuncia, ogni santo giorno, anche alle 7,30, a presentarsi nel suo amato “Mercato delle Carni” da lui avviato mezzo secolo fa a Vanzaghello, lungo la strada che collega Busto Arsizio a Lonato Pozzolo, per onorare la buona regola degli imprenditori lombardi del passato: sempre i primi a presentarsi in azienda e sempre gli ultimi ad andarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mercato delle Carni. Un viaggio lungo 50 anni