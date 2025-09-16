Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio la Flotilla risponde | Non ci fermiamo proprio ora

L'esercito israeliano è entrato a Gaza City, i carriarmati stanno avanzanto. Cosa ne pensano le attiviste e gli attivisti imbarcati sulla Global Sumud Flotilla?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - entra

Iran-Israele, entra in vigore la tregua

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

Mentre #Israele entra a #Gaza per l'ultimo atto del genocidio, la #Flotilla risponde: "Non ci fermiamo proprio ora" Per la prima volta l'esercito è entrato a Gaza, i carriarmati stanno avanzanto. Cosa ne pensano le attiviste e gli attivisti imbarcati sulla Global Sumu - X Vai su X

++ ISRAELE ENTRA A GAZA CITY, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ++ - facebook.com Vai su Facebook

Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Almeno 106 morti il bilancio dei palestinesi uccisi oggi da Israele nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera; L'esercito di Israele è entrato a Gaza City. Onu: in atto un genocidio; Israele entra a Gaza City, per l’Onu “è genocidio”. Ue, domani le prime sanzioni economiche.

Israele ha commesso un genocidio, è l'esito del rapporto indipendente commissionato dall'Onu – mentre i carri armati invadono Gaza City - L'offensiva terrestre israeliana raggiunge Gaza City proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta dell'Onu conferma che Israele ha commesso genocidio ... Lo riporta wired.it

Israele invade Gaza city: «Se cade la città, cadrà anche Hamas». Commissione Onu: «È genocidio» - Trump avalla l’operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno» ... Come scrive editorialedomani.it