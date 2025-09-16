Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio la Flotilla risponde | Non ci fermiamo proprio ora

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esercito israeliano è entrato a Gaza City, i carriarmati stanno avanzanto. Cosa ne pensano le attiviste e gli attivisti imbarcati sulla Global Sumud Flotilla?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - entra

Iran-Israele, entra in vigore la tregua

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

Perché la bandiera dell’Ue non c’entra nulla con Israele e la Madonna, anche se Tajani dice di sì

Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Almeno 106 morti il bilancio dei palestinesi uccisi oggi da Israele nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera; L'esercito di Israele è entrato a Gaza City. Onu: in atto un genocidio; Israele entra a Gaza City, per l’Onu “è genocidio”. Ue, domani le prime sanzioni economiche.

mentre israele entra gazaIsraele ha commesso un genocidio, è l'esito del rapporto indipendente commissionato dall'Onu – mentre i carri armati invadono Gaza City - L'offensiva terrestre israeliana raggiunge Gaza City proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta dell'Onu conferma che Israele ha commesso genocidio ... Lo riporta wired.it

mentre israele entra gazaIsraele invade Gaza city: «Se cade la città, cadrà anche Hamas». Commissione Onu: «È genocidio» - Trump avalla l’operazione, Netanyahu lo ringrazia per il suo «incrollabile sostegno» ... Come scrive editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Mentre Israele Entra Gaza