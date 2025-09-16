E’ il dossier. Nell’agenda di Giorgia Meloni il tema energetico è al primo posto. O meglio è subito dopo la politica estera (ieri a Palazzo Chigi ha ricevuto il presidente del Consiglio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni vuole abbassare le bollette: a Palazzo Chigi le proposte dei player dell'energia