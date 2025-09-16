Meloni | tutelare la stampa

"Oltre che libera, anche credibile e autorevole". Solo così la buona informazione può battere quella cattiva. Parola della premier, Giorgia Meloni, che mette nero su bianco i tre elementi imprescindibili per garantire ai cittadini un diritto sancito dalla Costituzione. Il ragionamento della presidente del Consiglio, contenuto in un messaggio di saluto per i cinque anni del quotidiano Domani, è diretto e senza fronzoli: "Non c’è grande differenza tra il non poter raccontare i fatti e il non essere ascoltati, o creduti, quando si è nella condizione di poterlo fare. Per questo considero anche che l’autorevolezza della stampa sia elemento sostanziale della libertà di informazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

