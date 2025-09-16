Meloni Salvini e le vedove italiane di Charlie Kirk
Chi raccoglierà il testimone di Charlie Kirk? A sentire Erika, la vedova, sarà proprio lei: «Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato, non avete idea del fuoco che avete acceso in questa moglie. Il grido di questa vedova risuonerà in tutto il mondo come un grido di battaglia», ha detto, bellicosa. Tutta la retorica di Charlie Kirk apostolo del dialogo, del ragazzo da campus che predicava la via della parola, pur non disdegnando le armi, del pacifico provocatore di dibattiti fra i giovani se ne va in fumo, con la moglie che pronuncia un discorso che sembra stato scritto dall’ufficio stampa della Smith & Wesson. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: meloni - salvini
Open Arms, procura fa ricorso. Meloni con Salvini: “Surreale accanimento”
Festa 4 luglio a Villa Taverna con Meloni, Salvini, Tajani, La Russa e Fertitta. Lo speciale – Il video
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Bonelli (Avs): "Salvini e Meloni attaccano l'opposizione, siano loro ad abbassare i toni" - X Vai su X
Siamo alla quarta legge di bilancio del governo Meloni. Non c’è stata nessuna visione e la crescita stenta. I conti sono mediamente stabili, grazie al fatto che Meloni, Salvini e Tajani hanno disatteso tutti gli impegni elettorali che avevano preso dal punto di vist - facebook.com Vai su Facebook
Dal video contro Meloni e Salvini al ritorno in Italia: Ibii Ngwang in campo con il San Claudio; Salvini: “Mancato incontro con Meloni? Guardonismo giornalistico”; FI a Salvini: “Politica estera spetta a Meloni e Tajani”. Schlein: “Imbarazza il Paese”.