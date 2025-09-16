meloni salvini e le vedove italiane di charlie kirk

Chi raccoglierà il testimone di Charlie Kirk? A sentire Erika, la vedova, sarà proprio lei: «Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato, non avete idea del fuoco che avete acceso in questa moglie. Il grido di questa vedova risuonerà in tutto il mondo come un grido di battaglia», ha detto, bellicosa. Tutta la retorica di Charlie Kirk apostolo del dialogo, del ragazzo da campus che predicava la via della parola, pur non disdegnando le armi, del pacifico provocatore di dibattiti fra i giovani se ne va in fumo, con la moglie che pronuncia un discorso che sembra stato scritto dall’ufficio stampa della Smith & Wesson. 🔗 Leggi su Lettera43.it

