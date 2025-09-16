Meloni fa rete con le destre di Cile e Perù Kast a Palazzo Chigi

Il leader del Partito Repubblicano cileno e candidato alle elezioni presidenziali del prossimo 16 novembre José Antonio Kast è stato ricevuto da Giorgia Meloni. “L’Italia ha dichiarato l’emergenza nazionale, ha chiuso le porte all’immigrazione clandestina e ha riportato l’ordine ai suoi confini – ha scritto su Instagram – Meloni e io abbiamo parlato di come applicare queste lezioni in Cile: fermezza, controllo e sicurezza per le famiglie”. Secondo gli ultimi sondaggi, Kast è in vantaggio di due punti percentuali rispetto a Jeannette Jara, del Partito Comunista (già ministra del lavoro con il governo Boric) e candidata della coalizione di centro-sinistra. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni fa rete con le destre di Cile e Perù. Kast a Palazzo Chigi

RETE 4: LABATE AL POSTO DI GIORDANO CHE LA PRENDE MALE E DIVENTA ANTI-MELONI

Meloni e Angelo Duro, la nuova truffa spopola in rete: già nei guai centinaia di italiani

Giorgia Meloni vuole il direttore del Tg1 come portavoce: Gian Marco Chiocci pronto a lasciare la prima rete (e intanto il Tg5 vince all’auditel)

Il calcolo (indiretto) del colesterolo cattivo Colpa del governo Meloni. No, è colpa del governo regionale presieduto dal presidente Michele De Pascale. Il consigliere regionale Marco Mastacchi (Rete civica) ha denunciato in una interrogazione che gli sono stat - facebook.com Vai su Facebook

Zingaretti, Meloni conferma che Ue è ferma a causa delle destre - "Per Giorgia Meloni serve un'Europa che faccia meno, divisa, ferma al presente e quindi destinata a non contare nulla. Si legge su ansa.it