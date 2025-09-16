melis e datini prorogata al 23 novembre

E’ prorogata fino al 23 novembre al Museo di Palazzo Pretorio la mostra "Lo storico e il mercante. Federigo Melis e Francesco Datini", realizzata dalla Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, Archivio di Stato di Prato, Banca d’Italia-MUDEM, Museo Galileo di Firenze e il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze e del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze. Curata da Angela Orlandi (foto), Direttrice scientifica della Fondazione "Datini" e professoressa di Storia economica all’Università degli Studi di Firenze, la mostra è dedicata a Federigo Melis e a Francesco Datini: uno storico e un mercante, due uomini vissuti in tempi molto diversi, ma legati da un sottile filo rosso che attraversa sette secoli di storia economica e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

